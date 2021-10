Rio Ferdinand | «Sterling | Rice e Lingaard | ecco chi dovrebbe prendere il Newcastle»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 12 ottobre 2021) Rioconsiglia ilsui prossimi acquisti da fare.le dichiarazioni dell’ex difensore inglese Nel suo podcast Five, l’ex difensore Rioha consigliato ilsugli acquisti da fare: I NOMI – «Cercherei di fare alcuni acquisti importanti che per me sono fattibili. Si potrebbe puntare su Raheem, che attualmente al City non sta giocando come, e poi su Declan. Questi sono i primi due della mia lista e farei di tutto per prenderli. Poi proverei a convincere anche giocatori come Jesse Lingard». L'articolo proviene da Calcio News 24.