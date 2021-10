Rinviato di un giorno il volo del “capitano Kirk” (Di martedì 12 ottobre 2021) Chissà se, prima del lancio, dirà la sua famosa frase: "Portami su, Scotty". Fatto sta che, il 13 ottobre 2021 - con un giorno di ritardo rispetto a quanto previsto, a causa delle condizioni meteo in Texas - il capitano James Tiberius Kirk della serie Tv "Star Trek", alias l'attore William Shatner, andrà finalmente nello Spazio, con il volo suborbitale della missione Ns-18 della Blue Origin di Jeff Bezos. Il lancio del razzo New Shepard dovrebbe avvenire alle 15.30 ora italiana.Insomma, dopo aver passato gran parte della sua vita a vagare - ma solo nella finzione cinematografica - in lungo e in largo per la galassia con la sua Enterprise, "alla scoperta di strani, nuovi mondi, per giungere là dove nessuno è mai stato prima", il capitano Kirk, anche se solo per pochi minuti, nello ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 12 ottobre 2021) Chissà se, prima del lancio, dirà la sua famosa frase: "Portami su, Scotty". Fatto sta che, il 13 ottobre 2021 - con undi ritardo rispetto a quanto previsto, a causa delle condizioni meteo in Texas - ilJames Tiberiusdella serie Tv "Star Trek", alias l'attore William Shatner, andrà finalmente nello Spazio, con ilsuborbitale della missione Ns-18 della Blue Origin di Jeff Bezos. Il lancio del razzo New Shepard dovrebbe avvenire alle 15.30 ora italiana.Insomma, dopo aver passato gran parte della sua vita a vagare - ma solo nella finzione cinematografica - in lungo e in largo per la galassia con la sua Enterprise, "alla scoperta di strani, nuovi mondi, per giungere là dove nessuno è mai stato prima", il, anche se solo per pochi minuti, nello ...

