Rinnovo De Vrij | l’Inter pensa anche alla possibile cessione

(Di martedì 12 ottobre 2021) Ildi Stefan deconnon è assolutamente scontato. I nerazzurri potrebbero cedere l’olandese Nel consueto appuntamento con il suo “borsino” su Gazzetta.it, Alfredo Pedullà fa il punto su Stefan De, difensore olandese delnel mirino di diversi club europei: «Poco meno di un anno fa Raiola aveva confermato di aver trovato l’accordo con la società per il: si era raggiunta l’intesa sulla base di circa 4,5 milioni a salire con i bonus. Non siamo arrivati all’annuncio, che doveva arrivare addirittura sette o otto mesi fa: persarebbe una straordinaria plusvalenza, non c’è nulla di scontato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Entrambi i calciatori andranno in scadenza ma anche la situazione relativa a Stefan Denon è ben chiara. L'olandese ha un accordo fino al 2023 e starebbe parlando di un possibile diche ...I probabili addii di D'Ambrosio e Kolarov e il futuro incerto di de, che non ha ancora ... Nemmeno ilcon Die Fohlen : 'Per il momento non ho parlato con nessuno per rispetto del club - ha ...Il rinnovo di Stefan de Vrij con l’Inter non è assolutamente scontato. I nerazzurri potrebbero cedere l’olandese Nel consueto appuntamento con il suo “borsino” su Gazzetta.it, Alfredo Pedullà fa il pu ...L'amministratore delegato nerazzurro vorrebbe regalare a Simone Inzaghi un profilo per per potenziare il reparto arretrato ...