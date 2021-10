Riccardo Scamarcio, impazza il gossip sull’attore dopo le foto del bacio con Benedetta Porcaroli (Di martedì 12 ottobre 2021) Riccardo Scamarcio torna alla ribalta sulle scene del gossip tricolore dopo la pubblicazione di uno scatto che lo vedono avvinghiato alla giovanissima star di “Baby“, Benedetta Porcaroli. Quarantuno anni lui e solo ventitré lei, sono loro la coppia del momento, pizzicati a scambiarsi un romanticissimo bacio durante un pranzo con vista sul lago di Castel L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 12 ottobre 2021)torna alla ribalta sulle scene deltricolorela pubblicazione di uno scatto che lo vedono avvinghiato alla giovanissima star di “Baby“,. Quarantuno anni lui e solo ventitré lei, sono loro la coppia del momento, pizzicati a scambiarsi un romanticissimodurante un pranzo con vista sul lago di Castel L'articolo

Advertising

multiadria : LA SCUOLA CATTOLICA di Stefano Mordini con Benedetta Porcaroli, Valeria Golino, Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca… - fIeurshao : @illicitaeffairs PROOVJFEIJ STO MORENDO PERCHE' E' VERO se mingyu fosse italiano sarebbe castato come il bad boy al… - cconfundus : No scusate in che senso Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli stanno insieme - pastadirafano : RT @mavih_: Riccardo Scamarcio 'si è preso' Benedetta Porcaroli come se lei non fosse una donna adulta di ventitré anni capace di intender… - piucheperfetto : RT @mavih_: Riccardo Scamarcio 'si è preso' Benedetta Porcaroli come se lei non fosse una donna adulta di ventitré anni capace di intender… -

Ultime Notizie dalla rete : Riccardo Scamarcio A Genova il film di Nanni Moretti A Genova il film di Nanni Moretti 'Tre piani'. Con Margherita Buy e Riccardo Scamarcio. Il 17 alle 16.30 e alle 20.30 al Corallo. A Genova il film di Nanni Moretti. Il regista presenta le due proiezioni e parla con il pubblico alla fine del film Nanni Moretti sarà a ...

Tre piani di Nanni Moretti, Con Margherita Buy e Riccardo Scamarcio Tre piani di Nanni Moretti, Con Margherita Buy e Riccardo Scamarcio, domenica 17 alle 16.30 " 20.30 al Corallo in Via Innocenzo IV Tre piani di Nanni Moretti, Con Margherita Buy e Riccardo Scamarcio, Nanni Moretti presenta le due proiezioni e parla ...

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, è nata (davvero) una nuova coppia Vanity Fair Italia Tre piani di Nanni Moretti, Con Margherita Buy e Riccardo Scamarcio Tre piani di Nanni Moretti, Con Margherita Buy e Riccardo Scamarcio, domenica 17 alle 16.30 – 20.30 al Corallo in Via Innocenzo IV ...

A Genova il film di Nanni Moretti A Genova il film di Nanni Moretti "Tre piani". Con Margherita Buy e Riccardo Scamarcio. Il 17 alle 16.30 e alle 20.30 al Corallo.

A Genova il film di Nanni Moretti 'Tre piani'. Con Margherita Buy e. Il 17 alle 16.30 e alle 20.30 al Corallo. A Genova il film di Nanni Moretti. Il regista presenta le due proiezioni e parla con il pubblico alla fine del film Nanni Moretti sarà a ...Tre piani di Nanni Moretti, Con Margherita Buy e, domenica 17 alle 16.30 " 20.30 al Corallo in Via Innocenzo IV Tre piani di Nanni Moretti, Con Margherita Buy e, Nanni Moretti presenta le due proiezioni e parla ...Tre piani di Nanni Moretti, Con Margherita Buy e Riccardo Scamarcio, domenica 17 alle 16.30 – 20.30 al Corallo in Via Innocenzo IV ...A Genova il film di Nanni Moretti "Tre piani". Con Margherita Buy e Riccardo Scamarcio. Il 17 alle 16.30 e alle 20.30 al Corallo.