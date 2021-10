Riccardo Guercioni | Noleggio Formativo | il Bestseller su come primeggiare nel noleggio auto

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 ottobre 2021) (Adnkronos) - Milano, 12.10.2021 – Secondo il Rapporto Aniasa 2021, la flotta dei veicoli acquisiti con la formula dela lungo termine è cresciuta di oltre il 7%. Un dato questo assai significativo in quanto denota, da un lato una forte capacità da parte di questa formula contrattuale di attirare nuovi potenziali clienti e dall'altro la possibilità, per tutti gli operatori del settore, di cavalcare questo trend destinato a far parlare di sé ancora molto nel corso dei prossimi anni. Per tutti coloro che operano nel settoremobilistico e che desiderano diventare i numeri uno nel settore del, esce oggi il libro di. Il Metodo Collaudato Per ...