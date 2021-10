Razzismo e omofobia, bufera Nfl su coach Gruden: lascia i Raiders (Di martedì 12 ottobre 2021) Razzismo, omofobia, misoginia: Jon Gruden, coach dei Las Vegas Raiders, si è dimesso dopo la bufera che lo ha travolto. L’allenatore, che nel 2018 aveva firmato un contratto di 10 anni da 100 milioni di dollari, ha annunciato il passo indietro dopo le notizie diffuse dal New York Times: il quotidiano ha acceso i riflettori sul contenuto e sul linguaggio di una serie di email che Gruden ha inviato nel corso degli anni – tra il 2011 e il 2018, quando era analista per il network Espn – a Bruce Allen, all’epoca presidente del Washington Football Team. Le email sono venute a galla nell’indagine della NFL sulla gestione dei rapporti professionali all’interno della franchigia della capitale. “Amo i Raiders e non voglio essere un elemento di distrazione. ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 12 ottobre 2021), misoginia: Jondei Las Vegas, si è dimesso dopo lache lo ha travolto. L’allenatore, che nel 2018 aveva firmato un contratto di 10 anni da 100 milioni di dollari, ha annunciato il passo indietro dopo le notizie diffuse dal New York Times: il quotidiano ha acceso i riflettori sul contenuto e sul linguaggio di una serie di email cheha inviato nel corso degli anni – tra il 2011 e il 2018, quando era analista per il network Espn – a Bruce Allen, all’epoca presidente del Washington Football Team. Le email sono venute a galla nell’indagine della NFL sulla gestione dei rapporti professionali all’interno della franchigia della capitale. “Amo ie non voglio essere un elemento di distrazione. ...

