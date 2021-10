Rapina a Nizza in casa Lemina, familiari minacciati, bottino 300mila euro (Di martedì 12 ottobre 2021) Tre malviventi armati hanno fatto irruzione domenica sera nell’abitazione del giocatore del Nizza e nazionale gabonese Mario Lemina, minacciando i presenti prima di portare via un grosso bottino. Lo riporta l’Equipe, aggiungendo che tre uomini, incappucciati e armati di pistole, sono riusciti a entrare, domenica sera, intorno alle 21.30, nell’abitazione di Mario Lemina, centrocampista del Nizza. All’interno dell’appartamento, i tre malviventi hanno minacciato tre donne che si trovavano lì, prima di legarle. Secondo una fonte giudiziaria, sottolinea il quotidiano francese, queste donne hanno subito violenze. I ladri hanno poi fatto il giro della casa del nazionale gabonese che al momento dei fatti non era in casa poiché attualmente sta disputando, in Africa, le ... Leggi su footdata (Di martedì 12 ottobre 2021) Tre malviventi armati hanno fatto irruzione domenica sera nell’abitazione del giocatore dele nazionale gabonese Mario, minacciando i presenti prima di portare via un grosso. Lo riporta l’Equipe, aggiungendo che tre uomini, incappucciati e armati di pistole, sono riusciti a entrare, domenica sera, intorno alle 21.30, nell’abitazione di Mario, centrocampista del. All’interno dell’appartamento, i tre malviventi hanno minacciato tre donne che si trovavano lì, prima di legarle. Secondo una fonte giudiziaria, sottolinea il quotidiano francese, queste donne hanno subito violenze. I ladri hanno poi fatto il giro delladel nazionale gabonese che al momento dei fatti non era inpoiché attualmente sta disputando, in Africa, le ...

