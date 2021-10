Raoul Bova, chi è la compagna Rocío Muñoz Morales: “Quando l’ho conosciuto era sposato” (Di martedì 12 ottobre 2021) Il film di Paolo Genovese ha senza dubbio portato fortuna a due dei suoi interpreti In Immaturi – Il viaggio il personaggio di Giorgio, interpretato da Raoul Bova, finisce con il tradire la moglie con Anna (Rocío Muñoz Morales). Una trama che ha superato i limiti dello schermo e si è allargata anche nella vita reale. Sul set del film di Genovese, infatti, i due attori si sono innamorati. Raoul Bova ha dunque lasciato la moglie per poter vivere il suo amore con Rocío Muñoz Morales. Classe 1988, Rocío Muñoz Morales era già attrice e modella in patria. In Spagna, infatti, la Morales lavorava già in modo assiduo: ma è con Immaturi – Il viaggio che fa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 ottobre 2021) Il film di Paolo Genovese ha senza dubbio portato fortuna a due dei suoi interpreti In Immaturi – Il viaggio il personaggio di Giorgio, interpretato da, finisce con il tradire la moglie con Anna (). Una trama che ha superato i limiti dello schermo e si è allargata anche nella vita reale. Sul set del film di Genovese, infatti, i due attori si sono innamorati.ha dunque lasciato la moglie per poter vivere il suo amore con. Classe 1988,era già attrice e modella in patria. In Spagna, infatti, lalavorava già in modo assiduo: ma è con Immaturi – Il viaggio che fa ...

Advertising

BovaSpain : RAOUL BOVA /Set 'Don Matteo' TV Sorrisi e Canzoni (12/10/21) #raoulbova #donmatteo - vitadici : @luIuriant Forse è per questo che uscirà di scena e lascerà spazio a Raoul Bova, in realtà va a spegnere incendi a LA ? - AlbertoBiagiot2 : RT @EmanuelaErre: A molte donne farebbe piacere avere come vicino di casa un personaggio del jet set. Non so...Gabriel Garko, Raoul Bova, .… - avv_procopio : RT @EmanuelaErre: A molte donne farebbe piacere avere come vicino di casa un personaggio del jet set. Non so...Gabriel Garko, Raoul Bova, .… -