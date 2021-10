Rampelli (FdI): “Voteremo sì alla mozione per sciogliere Forza Nuova. Ma è solo propaganda” (Di martedì 12 ottobre 2021) “Voteremo sì alla mozione“, ma “questo non ci toglie la libertà di esprimere un giudizio su un atto esclusivamente propagandistico. Forza Nuova è la più efficace alleata del Pd, non perderemo voti per questo”. Lo ha detto a Radio24 il deputato di Fratelli d’Italia Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, a proposito dell’atto depositato dal Pd – e sottoscritto da Leu e Movimento 5 stelle – che impegna il governo a prendere “i provvedimenti di sua competenza per procedere allo scioglimento di Forza Nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista”. Un dietrofront rispetto alla posizione espressa poche ore prima dal collega di partito Giovanni Donzelli, secondo cui “pensare di far votare a colpi di maggioranza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) “sì“, ma “questo non ci toglie la libertà di esprimere un giudizio su un atto esclusivamente propagandistico.è la più efficace alleata del Pd, non perderemo voti per questo”. Lo ha detto a Radio24 il deputato di Fratelli d’Italia Fabio, vicepresidente della Camera, a proposito dell’atto depositato dal Pd – e sottoscritto da Leu e Movimento 5 stelle – che impegna il governo a prendere “i provvedimenti di sua competenza per procedere allo scioglimento die di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista”. Un dietrofront rispettoposizione espressa poche ore prima dal collega di partito Giovanni Donzelli, secondo cui “pensare di far votare a colpi di maggioranza ...

