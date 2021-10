Rampelli | FdI | D' accordo a sciogliere Forza nuova se si sciolgono anche i Centri sociali

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 12 ottobre 2021) Onorevole Fabio, vicepresidente della Camera, lei ha detto che FdI voterà la mozione per lo scioglimento di? Mi riferivo alla mozione del centrodestra che parte dalla giusta condanna delle aggressioni violente alla sede della Cgil ma è contro tutti i totalitarismi che usano la violenza per finalità eversive. Quindi non voterete la mozione Pd-M5S-Leu? No, quella ha una visione parziale. Scusi, le risulta che sia stata mai non dico approvata ma presentata una mozione contro la violenza dei? Ebbene, non è successo. Niente vi impedisce di presentarne una, ma sabato in piazza con bombe carta e bastoni non c’erano punkabbestia bensì esponenti died ex Nar, che infatti sono stati arrestati. E sono questi i fatti all’origine ...