Rai | l’amatissimo attore lascia la serie dopo anni | fan increduli

Leggi su inews24

(Di martedì 12 ottobre 2021) Una bruttissima notizia per tutti i fan.di successi, l’ha deciso dire la notaTV in onda sulla Rai Si chiude una vera e propria era televisiva. Negli Stati Uniti, sta andando in onda la stagione 19 di Ncis, noto show nato nel 2003 inizialmente come semplice spin-off di Jag-Avvocati L'articolo proviene da Inews.it.