Raggi incontra consiglieri e assessori uscenti nella nuova sede del M5s | “Non farò una mia corrente” – Video

(Di martedì 12 ottobre 2021) Prima riunione,nazionale del M5s nel centro di Roma, per Virginia, che convocacomunali. Tra i parlamentari presente solo la fedelissima Giulia Lupo. La riunione si svolge proprio mentre Giuseppe Conte è alla Camera dei deputati per un’analisi del voto delle amministrative con i parlamentari pentastellati. Dopo circa due orelascia la: “È stata la prima di tante riunioni che faremo per riorganizzare il lavoro che dovremmo fare nelle prossime settimane. Si riparte dai territori”.aggiunge che “non si è parlato del ballottaggio di Roma”. Sul voto che l’ha vista esclusa proprio dal ballottaggio, la sindaca uscente nega contrasti con vertici e gruppo ...

L'esternazione di Virginia fa salire il nervosismo nella corrente filodem del M5s fedele a Giuseppe Conte . Il sindaco uscente, indicata come l'anti Giuseppi,Roberto Gualtieri e ribadisce: "Non do indicazioni di voto per domenica". Un atout in più per Enrico Michetti .Read More Flash Elezioni Roma,Gualtieri: 'Io a opposizione' 12 Ottobre 2021 Virginiasi siederà all'opposizione nel consiglio comunale di Roma, al di là dell'intesa Pd - M5S che ...roberto fico virginia raggi luigi di maio 1 - M5S: DI MAIO, 'GRAZIE VIRGINIA E ROBERTO, UNITI SI VINCE' (ANSA) - "Ieri sera si è riunito per la prima volta il nuovo Comitato di Garanzia del MoVimento ...