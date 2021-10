“Quella pancia…”. Vera Miales al GF Vip 6, la voce di Manila Nazzaro sulla compagna di Amedeo Goria (Di martedì 12 ottobre 2021) Venerdì scorso, durante l’ottava puntata del GF Vip 6, Alfonso Signorini ha sganciato una Vera e propria bomba nella Casa quando ha mostrato ad Amedeo Goria un servizio di Pomeriggio 5 che parlava di una gravidanza sospetta della compagna, la modella Vera Miales. Amedeo Goria nel video di presentazione prima dell’ingresso al GF Vip 6 si era proclamato single, spiazzando la fidanzata, poi intervenuta per mettere le cose in chiaro. “Sei single? ‘Spero che lei accetti?’ Staremo a vedere amore mio!!!”, aveva commentato la modella – 31 anni in meno del giornalista – pubblicando il video in cui Goria diceva di essere single. Una decina di giorni fa sono uscite alcune foto in cui Vera Miales mostra un ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 ottobre 2021) Venerdì scorso, durante l’ottava puntata del GF Vip 6, Alfonso Signorini ha sganciato unae propria bomba nella Casa quando ha mostrato adun servizio di Pomeriggio 5 che parlava di una gravidanza sospetta della, la modellanel video di presentazione prima dell’ingresso al GF Vip 6 si era proclamato single, spiazzando la fidanzata, poi intervenuta per mettere le cose in chiaro. “Sei single? ‘Spero che lei accetti?’ Staremo a vedere amore mio!!!”, aveva commentato la modella – 31 anni in meno del giornalista – pubblicando il video in cuidiceva di essere single. Una decina di giorni fa sono uscite alcune foto in cuimostra un ...

