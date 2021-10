Quanto guadagna Lorenzo Lucca? Le cifre del nuovo talento italiano

Leggi su calcioefinanza

(Di martedì 12 ottobre 2021)sembra essere uno dei nuovi astri nascenti del calcio. Il giovanissimo attaccante, che sta facendo le fortune del Pisa in Serie B, è infatti entrato nel mirino dei club di Serie A, che sarebbero pronti a una vera e propria asta per accaparrarselo. La crescita della punta nata a Moncalieri, in provincia L'articolo