Quanti sono i No vax nel calcio italiano | in serie A venti giocatori senza vaccino

Anche nel calcio italiano ci sono i No vax. Se la percentuale di vaccinati in serie A è molto alta e superiore agli altri campionati europei (arriva al 98%) una minoranza di calciatori – si parla di una ventina di giocatori e componenti del cosiddetto "gruppo squadra" in tutto – ha detto no. E, fa sapere oggi Repubblica, c'è anche una squadra che in tutto di calciatori non vaccinati ne ha cinque. Il quotidiano ricorda che al momento, chi si è vaccinato non deve più sottoporsi al tampone ogni 48 ore previsto dal protocollo. Ma da venerdì anche in serie A scatterà il Green pass obbligatorio. E la commissione medica della Figc pubblicherà un nuovo protocollo per adeguarsi alle normative nazionali. I No Vax, per giocare con gli altri, dovranno sottoporsi al tampone.

