Quante reazioni ' avverse' al vaccino tra le 100 mila segnalate

(Di martedì 12 ottobre 2021) AGI - Dall'inizio della campagna vaccinale in Italia al 26 settembre scorso sono 101.110 le segnalazioni di sospetta reazione avversa su oltre 84 milioni di dosi somministrate, 120 ogni 100dosi, di cui l'85,4% non gravi. Lo rileva l'Agenzia Italiana del Farmaco, che ha pubblicato il nono Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini Covid. Gli eventi non gravi comprendono dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari. Le segnalazioni gravi corrispondono al 14,4% del totale, con un tasso di 17 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate. Come riportato nei precedenti Rapporti, indipendentemente dal, dalla dose e dalla tipologia di evento, la reazione si è verificata nella maggior parte dei casi (76% circa) nella stessa giornata della vaccinazione o il giorno successivo e solo più raramente oltre le 48 ore. ...

Oltre centomila reazioni avverse di cui oltre l'85% non gravi. Sono i dati dell' Aifa (Agenzia italiana del farmaco) in relazione agli effetti collaterali accusati da una parte delle persone che si sono sottoposte a vaccinazione. L'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, ha diffuso i dati aggiornati sulla campagna vaccinale: i morti correlabili al siero sono 16 in tutto, 0,2 ogni milione di dosi. Invece su 84 milioni di dosi somministrate sono state registrate oltre centomila reazioni avverse di cui oltre l'85% non gravi.