Quante posizioni guadagna Jannik Sinner nel ranking ATP | top-10 vicina! Proiezioni classifica Indian Wells

Jannik Sinner si è qualificato agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Il tennista italiano ha beneficiato del ritiro di John Isner, il quale ha abbandonato il torneo per correre dalla moglie e dal terzo figlio nato proprio ieri. L'altoatesino ora attende il vincente del confronto tra Matteo Berrettini e Taylor Fritz (si sogna un derby tricolore) e intanto rafforza la propria 13ma posizione nel ranking ATP virtuale. Jannik Sinner è infatti salito a quota 3100 punti, ha aumentato il vantaggio nei confronti del canadese Denis Shapovalov (2903, già eliminato) e ha accorciato le distanze nei confronti dell'altro canadese Felix Auger-Aliassime (dodicesimo con 3263 punti, anch'egli già eliminato dalla competizione americana). Il nostro portacolori si avvicina ...

