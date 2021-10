Quando inizia The Voice Senior? Le voci e le storie personali al centro dello show (Di martedì 12 ottobre 2021) Il pubblico che segue Antonella Clerici in tv attende le anticipazioni di The Voice Senior ma ovviamente la data di inizio è già nota. La seconda edizione di The Voice dedicato ai non più giovanissimi potremo seguirla dal 26 novembre, sempre di venerdì in prima serata ovviamente. Antonella Clerici partecipa in modo attivo alle selezioni e a Bubinoblog confida che oltre alla bravura dei concorrenti puntano anche alle loro belle storie personali. Non c’è dubbio che come è accaduto per la prima edizione di The Voice Senior saranno la capacità canora e la personalità ad essere premiate ma per non annoiare i telespettatori è importante anche altro e ascoltare una vita speciale fatta di emozioni è una carta vincente, lo è stato già lo scorso anno. The ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 12 ottobre 2021) Il pubblico che segue Antonella Clerici in tv attende le anticipazioni di Thema ovviamente la data di inizio è già nota. La seconda edizione di Thededicato ai non più giovanissimi potremo seguirla dal 26 novembre, sempre di venerdì in prima serata ovviamente. Antonella Clerici partecipa in modo attivo alle selezioni e a Bubinoblog confida che oltre alla bravura dei concorrenti puntano anche alle loro belle. Non c’è dubbio che come è accaduto per la prima edizione di Thesaranno la capacità canora e latà ad essere premiate ma per non annoiare i telespettatori è importante anche altro e ascoltare una vita speciale fatta di emozioni è una carta vincente, lo è stato già lo scorso anno. The ...

Advertising

Gimbo_67 : RT @lauraparodi76: Inizia tutto per gioco parlando scappa una battuta cominci a prendere confidenza apprezzi le piccole attenzioni la scusa… - Sonia17198860 : RT @lauraparodi76: Inizia tutto per gioco parlando scappa una battuta cominci a prendere confidenza apprezzi le piccole attenzioni la scusa… - break_chainz : palesemente io quando discuto con qualcuno e inizia ad urlarmi contro “daddy chill” eksjshsuwv - Cesare65501096 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Non fare la fenomena, era previsto un forfettario, poi mi devi spiegare perché nn v… - SaltoBz : RT @blaun: All'Università di #Trento un convegno sull'#Autonomia avrà, su venti interventi previsti, una sola relatrice. Com'è potuto accad… -