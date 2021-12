Quando Ferrero e Panatta hanno litigato in diretta: "Ma chi è? Non può parlare male dei romani". Poi si alza e se ne va (Di martedì 12 ottobre 2021) Scontro in diretta tv a Quelli che il lunedì, in onda su Rai 2, tra Massimo Ferrero e Adriano Panatta. Il presidente della Sampdoria, intervistato da Enrico Lucci, ha attaccato l'ex campione di tennis, reo di aver parlato male di Roma e dei romani. "Voglio dire al signor Panatta che si è permesso di criticare Roma e i romani, che se lui è dei Parioli, problema suo. Parla male della Nazionale, e poi tutti quanti a lisciarselo. Ma chi è sto Panatta? Ma basta, non può parlare male dei romani. Perché lui di dov'è, di Fossombrone?", ha detto Ferrero, che si è lasciato andare a un "vaffa" prima di abbandonare la trasmissione. "Non ho assolutamente ... Leggi su lastampa (Di martedì 12 ottobre 2021) Scontro intv a Quelli che il lunedì, in onda su Rai 2, tra Massimoe Adriano. Il presidente della Sampdoria, intervistato da Enrico Lucci, ha attaccato l'ex campione di tennis, reo di aver parlatodi Roma e dei. "Voglio dire al signorche si è permesso di criticare Roma e i, che se lui è dei Parioli, problema suo. Parladella Nazionale, e poi tutti quanti a lisciarselo. Ma chi è sto? Ma basta, non puòdei. Perché lui di dov'è, di Fossombrone?", ha detto, che si è lasciato andare a un "vaffa" prima di abbandonare la trasmissione. "Non ho assolutamente ...

