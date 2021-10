Qualificazioni Qatar 2022: la Svizzera aggancia l’Italia nel gruppo C (Di martedì 12 ottobre 2021) La Svizzera vince facilmente in Lituania e aggancia l’Italia in testa al gruppo C delle Qualificazioni mondiali Con un rotondo 4-0 la Svizzera si è liberata agevolmente della Lituania e ha agganciato momentaneamente l’Italia a 14 punti in testa al gruppo C delle Qualificazioni verso il Mondiale in Qatar. La doppietta di Embolo e le reti di Steffen e Gavranovic, quindi, rendono ora più che mai fondamentale lo scontro diretto del prossimo 19 novembre, che gli azzurri non possono sbagliare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 ottobre 2021) Lavince facilmente in Lituania ein testa alC dellemondiali Con un rotondo 4-0 lasi è liberata agevolmente della Lituania e hato momentaneamentea 14 punti in testa alC delleverso il Mondiale in. La doppietta di Embolo e le reti di Steffen e Gavranovic, quindi, rendono ora più che mai fondamentale lo scontro diretto del prossimo 19 novembre, che gli azzurri non possono sbagliare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DIRETTA/ Portogallo Lussemburgo (risultato 4 - 0) streaming video: poker di Palhinha! ... per l'ottava e terzultima giornata del girone A della zona europea delle qualificazioni ai ... che sabato hanno osservato il turno di riposo nel girone giocando invece un'amichevole contro il Qatar , ...

