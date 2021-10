Qualificazioni Mondiali Qatar 2022 | ufficiale | Italia-Svizzera si giocherà a Roma

(Di martedì 12 ottobre 2021) Lo Stadio Olimpico diospiterà, importante sfida valida per i gironi di qualificazione aiindel. A renderlo, tramite l’Ansa, è stata Sport e Salute, ovvero la società che si occupa della gestione della struttura capitolina. Dopo un controllo accurato da parte dei funzionari della Federcalcio, si è arrivati alla conclusione che la fondamentale disputa del girone C andrà in scena all’interno della casa di Lazio e. Dopo i dubbi sulle effettive condizioni dell’Olimpico e l’ipotesi di riprogrammazione con il Gewiss Stadium di Bergamo tra gli stadi candidati, opinione mutata in pochi giorni;andrà dunque in scena nella capitale, in data giovedì 11 ...

La partita tra Italia e Svizzera del 12 novembre, valevole per leaiin Qatar del 2022, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma, come previsto. Decisivo è stato il sopralluogo di Figc e Sport e Salute che hanno dato il via libera e ...L'ex attaccante biancoceleste si è fermato con la Nazionale argentina e ha svolto un lavoro a parte prima della partita contro il Perù , valida per leaiin Qatar del 2022. ...Dal canto suo, la federcalcio dell'Uruguay anticipa che Araujo non sarà disponibile per la partita di giovedì contro il Brasile valida per la qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar.Lo Stadio Olimpico di Roma ospiterà Italia-Svizzera, importante sfida valida per i gironi di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022. A renderlo ufficiale, tramite l'Ansa, è stata Sport e Salute, ...