"Italia-Svizzera, gara di qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio in Qatar, si giocherà come previsto allo stadio Olimpico di Roma". E' quanto annunciato all'ANSA da una fonte di Sport e Salute, società che gestisce l'impianto romano. Nella giornata di oggi è andato in scena un sopralluogo con i funzionari della Federcalcio. E' rientrato l'allarme sulle condizioni del terreno di gioco dello stadio Olimpico. La partita di rugby e Lazio-Salernitana non condizioneranno il regolare svolgimento della partita di qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022. Italia-Svizzera si giocherà all'Olimpico e lunedì 18 ottobre prenderà il via la vendita dei biglietti.

Ultime Notizie dalla rete : Qualificazioni Mondiali Niente cambi: Italia - Svizzera confermata all'Olimpico, biglietti da lunedì Si tratta di un vero e proprio scontro diretto per il primo posto del gruppo B delle qualificazioni mondiali. Troppe gare? ? Fino a ieri non era escluso un cambio di sede, per via dei troppi impegni ...

Calcio, qualificazioni Mondiali femminili 2023: Italia - Svizzera si giocherà a Palermo Il 26 novembre alle ore 17:30 la Nazionale femminile di calcio affronterà la Svizzera al 'Renzo Barbera' di Palermo nella sfida valida per le qualificazioni al Mondiale del 2023 . Tra il 22 ed il 26 ottobre, le ragazze di Milena Bartolini disputeranno altri due incontri: quello contro la Croazia a Castel di Sangro e l'altro contro la ...

Qualificazioni Mondiali in TV oggi e stasera: Inghilterra-Ungheria in chiaro, dove vederla Sport Fanpage Mondiali Qatar 2022: il Giappone batte l’Australia e spera ancora nella qualificazione Il Giappone batte l’Australia per 2-1 allo stadio di Saitama (a nord di Tokyo) e torna a sperare nella qualificazione diretta ai prossimi Mondiali del 2022 in Qatar. I Blue Samurai si trovano ...

Qualificazioni Mondiali: Italia-Svizzera confermata allo stadio Olimpico “Italia-Svizzera, gara di qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio in Qatar, si giocherà come previsto allo stadio Olimpico di Roma”. E’ quanto annunciato all’ANSA da una fonte di Sport e Salute, ...

