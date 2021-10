Qualificazioni Europei U21 2023 | la Svezia beffa gli azzurri nel recupero | è 1-1

(Di martedì 12 ottobre 2021) Finisce 1-1 tra Italia enella sfida valida per leai prossimiU21 delin Georgia e Romania. Glini vengonoti da un gol neldi Prica dopo che Lucca al 42? del primo tempo sembrava aver messo la partita sui giusti binari. Rammarico per i ragazzi di Nicolato. Nella ripresa, infatti, non vanno a buon fine due grandissime occasioni rispettivamente con Rovella e Colombo ed alla fine pagano le conseguenze. L’Italia rimane seconda in classifica nel gruppo F con 10 punti, ad uno solo di distanza rispetto agli Svedesi che hanno anche una partita in più. RIVIVI IL LIVE DI ITALIA-LA PARTITA – Glipartono bene ed al 7? sono già pericolosi. Bellanova mette un bel cross dalla ...

All'U - Power Stadium di Monza, il match valido per il gruppo F per leagliUnder 21 2023 tra Italia Under 21 e Svezia Under 21: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'U - Power Stadium di Monza, Italia Under 21 e Svezia Under 21 ...DIRETTA ITALIA SVEZIA U21 (RISULTATO 1 - 0): ADESSO SI SOFFRE! Italia Svezia U21 1 - 0 : adesso gli azzurrini di Paolo Nicolato soffrono nella partita valida per leagli. Avevano avuto una buona occasione in avvio di ripresa con un sinistro a giro di Lorenzo Colombo, iniziato il secondo tempo con il piglio giusto ma poi gli scandinavi si ...Finisce con una beffa clamorosa tra Italia e Svezia Under 21. 1-1 nelle qualificazioni valide per il campionato europeo di categoria, maturato con un gol in pieno recupero di Prica, abile ...L'Italia Under 21 ha pareggiato con la Svezia 1-1 (1-0) in un incontro valido per le qualificazioni all' Europeo 2023 (gruppo F) giocato a Monza. I gol sono stati segnati al 41' del primo tempo da L ...