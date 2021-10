Qualiano | 30 percettori del Reddito di Cittadinanza lavoreranno per il Comune

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 12 ottobre 2021) Saranno 30 i primideldiresidenti aa lavorare per il. Questa mattina in aula consiliare si è tenuta la seconda giornata di formazione e di visite mediche per coloro che già dalla settimana prossima presteranno il proprio servizio per l’Ente e saranno impegnati nella vigilanza e nella pulizia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.