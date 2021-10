Qual. Mondiali: poker della Svizzera che raggiunge l’Italia, solo un pari per l’Inghilterra. Tutti i risultati (Di martedì 12 ottobre 2021) Si sono concluse le gare valide per l’ottava giornata delle Qualificazioni Mondiali a Qatar 2022 in Europa. pokerissimo del Portogallo contro il Lussemburgo con tripletta di Cristiano Ronaldo (due su rigore), Bruno Fernandes e Joao Palhinha. Doppietta di Vlahovic nel 3-1 della Serbia all’Azerbaijan, poker della Svizzera sul campo della Lituania: ora gli elvetici sono a pari punti con l’Italia (ma a -2 di differenza reti). solo un pari per l’Inghilterra con l’Ungheria a Wembley, al rigore di Sallai risponde Stones. Ecco Tutti i risultati: GRUPPO A Portogallo-Lussemburgo 5-0 Serbia-Azerbaijan 3-1 GRUPPO B Kosovo-Georgia 1-2 Svezia-Grecia ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 12 ottobre 2021) Si sono concluse le gare valide per l’ottava giornata delleificazionia Qatar 2022 in Europa.issimo del Portogallo contro il Lussemburgo con tripletta di Cristiano Ronaldo (due su rigore), Bruno Fernandes e Joao Palhinha. Doppietta di Vlahovic nel 3-1Serbia all’Azerbaijan,sul campoLituania: ora gli elvetici sono apunti con(ma a -2 di differenza reti).unpercon l’Ungheria a Wembley, al rigore di Sallai risponde Stones. Ecco: GRUPPO A Portogallo-Lussemburgo 5-0 Serbia-Azerbaijan 3-1 GRUPPO B Kosovo-Georgia 1-2 Svezia-Grecia ...

