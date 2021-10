PSG, Wijnaldum: “La situazione non è quella che volevo: devo lavorare per cambiarla” (Di martedì 12 ottobre 2021) Georginio Wijnaldum non sta passando un momento particolarmente brillante. Il centrocampista del PSG, infatti, solamente in due occasioni ha giocato per 90 minuti in Ligue1. Una situazione, questa, che potrebbe anche costargli il posto nella sua nazionale. Queste le parole dell’olandese: “Non posso dire di essere completamente felice, la situazione non è quella che volevo. Ma questo è il calcio, sono un combattente e devo rimanere positivo e lavorare sodo per cambiare questa situazione. Negli ultimi anni ho giocato molto, ho sempre avuto una buona condizione e ho fatto anche molto bene. Adesso le cose stanno diversamente e mi devo abituare. Certo, è un po’ difficile, non vedevo l’ora di fare un passo avanti nella mia ... Leggi su sportface (Di martedì 12 ottobre 2021) Georginionon sta passando un momento particolarmente brillante. Il centrocampista del PSG, infatti, solamente in due occasioni ha giocato per 90 minuti in Ligue1. Una, questa, che potrebbe anche costargli il posto nella sua nazionale. Queste le parole dell’olandese: “Non posso dire di essere completamente felice, lanon èche. Ma questo è il calcio, sono un combattente erimanere positivo esodo per cambiare questa. Negli ultimi anni ho giocato molto, ho sempre avuto una buona condizione e ho fatto anche molto bene. Adesso le cose stanno diversamente e miabituare. Certo, è un po’ difficile, non vel’ora di fare un passo avanti nella mia ...

Advertising

FBiasin : #Wijnaldum: “Al #Psg non sono completamente felice, pensavo di giocare di più”. Eh, Georginio, sai com’è… si chiamano “scelte”. - TV7Benevento : Calcio: Wijnaldum, 'non sono felice al Psg, mi aspettavo di giocare di più'... - sportface2016 : #PSG, Georginio #Wijnaldum ed un momento decisamente poco felice della sua carriera: a rischio anche il posto nella… - infoitsport : Psg, Wijnaldum sbotta: “Al Psg non sono felice” - CalcioPillole : Il centrocampista olandese critica il suo impiego al #Psg e rimpiange il passato al #Liverpool -