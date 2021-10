Proteggiamo il cuore idratandoci

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 ottobre 2021) (Milano, 12 Ottobre 2021 ) - Il professor Umberto Solimene spiega come una corretta idratazione sia importante anche per la salute del nostro sistema circolatorio. Milano, 12 Ottobre 2021 – Qualche giorno fa, il 29 Settembre, si è celebrata, come ogni anno, la Giornata Mondiale del, che ha come obbiettivo quello di informare e sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari. In Italia, le malattie del sistema circolatorio rappresentano una delle prime cause di mortalità, soprattutto con l'avanzare dell'età. La Giornata Mondiale delè ogni anno occasione per ricordare che anche piccole azioni quotidiane possono contribuire a salvaguardare la salute del. Alimentazione sana, una moderata e costante attività fisica e attenzione a eventuali campanelli d'allarme sono alcuni dei più noti ...