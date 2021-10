Prostituzione, tratta e riduzione in schiavitù: 8 arresti a Catania NOMI (Di martedì 12 ottobre 2021) Una organizzazione che 'reclutava' giovani donne dalla Bulgaria, pagandole poco più di seimila euro ciascuno , per obbligarle poi a prostituirsi in strada, tenendole in schiavitù, è stata sgominata ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 12 ottobre 2021) Una organizzazione che 'reclutava' giovani donne dalla Bulgaria, pagandole poco più di seimila euro ciascuno , per obbligarle poi a prostituirsi in strada, tenendole in, è stata sgominata ...

Advertising

poliziadistato : #Squadramobile Catania arresta 9 persone per tratta di persone, riduzione in schiavitù e sfruttamento prostituzione… - statodelsud : Catania, prostituzione, 8 arresti per tratta e riduzione in schiavitù - Pino__Merola : Catania, prostituzione, 8 arresti per tratta e riduzione in schiavitù - italianewssport : RT @ilSicilia: #Cronaca #arresti Prostituzione, tratta e riduzione in schiavitù dalla Bulgaria: otto arresti a Catania - ilSicilia : #Cronaca #arresti Prostituzione, tratta e riduzione in schiavitù dalla Bulgaria: otto arresti a Catania… -