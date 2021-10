Prostituzione | giovani bulgare ridotte in schiavitù | arrestati 3 stranieri e 5 italiani

(Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott — La squadra mobile di Catania ha arrestato otto persone — tre bulgari e cinque— accusati di tratta di persone, riduzione in, associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della, aggravati dalla transnazionalità. La Polizia di stato ha notificato inoltre un obbligo di soggiorno a Catania, mentre un decimo indagato risulta al momento irreperibile., sgominata organizzazione con a capo tre bulgari L’associazione a delinquere era dedita al reclutamento dissime donne dalla Bulgaria, pagandole, come capi di bestiame, poco più di seimila euro ciascuna. Le ragazze eranoin, forzate a prostituirsi per strada e ricevendo un trattamento disumano. Per ...

...Squadra Mobile di Catania che ha scoperto l'esistenza di un' organizzazione che "reclutava"... associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della. La transnazionalità ...Una organizzazione che 'reclutava'donne dalla Bulgaria, pagandole poco più di seimila euro ciascuno, per obbligarle poi a ...per delinquere finalizzata allo sfruttamento della, ...L'operazione della polizia è stata ribattezzata Bokluk, spazzatura in lingua bulgara. Così venivano considerate le giovani donne portate in Sicilia dal paese dell'Est. In un caso le vessazioni hanno r ...Sfruttamento della prostituzione, spaccio di droga e guida alterata: carabinieri di Gallipoli e Casarano in azione ...