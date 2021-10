PROMISES: alla Festa del Cinema di Roma 2021 (Di martedì 12 ottobre 2021) PROMISES con Pierfrancesco Favino di Amanda Sthers sarà presentato in anteprima mondialealla 16° edizione della Festa del Cinema di Roma. Da chi è composto il cast di “PROMISES”? adattato dal Romanzo “Les Promesses” di Amanda Sthers pubblicato da ÉDITIONS GRASSET et FASQUELLE in Francia e da RIZZOLI in Italia con il titolo “Promesse” ha come cast: PIERFRANCESCO FAVINO, KELLY REILLY, JEAN RENO, CARA THEOBOLD, KRIS MARSHALL, DEEPAK VERMA, LEON HESBY, GINNIE WATSON. PROMISES: Pierfrancesco Favino- Sinossi Quando arriva il grande amore travolge tutto quello che incontra. Alexander è un uomo con un’infanzia difficile alle spalle, finalmente felice con sua moglie e la loro bambina. Laura è una gallerista d’arte in procinto di sposarsi. Quando ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 12 ottobre 2021)con Pierfrancesco Favino di Amanda Sthers sarà presentato in anteprima mondiale16° edizione delladeldi. Da chi è composto il cast di “”? adattato dalnzo “Les Promesses” di Amanda Sthers pubblicato da ÉDITIONS GRASSET et FASQUELLE in Francia e da RIZZOLI in Italia con il titolo “Promesse” ha come cast: PIERFRANCESCO FAVINO, KELLY REILLY, JEAN RENO, CARA THEOBOLD, KRIS MARSHALL, DEEPAK VERMA, LEON HESBY, GINNIE WATSON.: Pierfrancesco Favino- Sinossi Quando arriva il grande amore travolge tutto quello che incontra. Alexander è un uomo con un’infanzia difficile alle spalle, finalmente felice con sua moglie e la loro bambina. Laura è una gallerista d’arte in procinto di sposarsi. Quando ...

Advertising

Think_movies : “Promises”: il Poster del film con Pierfrancesco Favino, Kelly Reilly e Jean Reno in anteprima mondiale alla Festa… - kellyperryswift : RT @VisionDistrib: #Promises, il film di Amanda Sthers con @pfavino, Kelly Reilly e Jean Reno, sarà presentato in anteprima mondiale alla 1… - jpanjoubault : RT @VisionDistrib: #Promises, il film di Amanda Sthers con @pfavino, Kelly Reilly e Jean Reno, sarà presentato in anteprima mondiale alla 1… - Rosita07986164 : RT @VisionDistrib: #Promises, il film di Amanda Sthers con @pfavino, Kelly Reilly e Jean Reno, sarà presentato in anteprima mondiale alla 1… - AmandaSthers : RT @VisionDistrib: #Promises, il film di Amanda Sthers con @pfavino, Kelly Reilly e Jean Reno, sarà presentato in anteprima mondiale alla 1… -