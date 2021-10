Probabili formazioni Udinese-Bologna | ottava giornata Serie A 2021 2022

Leggi su sportface

(Di martedì 12 ottobre 2021) Ledi, match dell’di. Grande attesa per questa sfida in programma alle 15:00 di domenica 17 ottobre nella cornice della Dacia Arena. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Deulofeu e Beto dovrebbero agire in attacco ma attenzione ad un cambio modulo: Gotti in questi giorni ha provato spesso il 4-2-3-1 ma le condizioni non ottimali di Pussetto dovrebbero quantomeno rinviare l’esperimento.– Non cambia Mihajlovic che si affida di nuovo al 3-4-2-1 con Soriano e Barrow alle spalle di ...