Prezzi benzina e diesel alle stelle, è stangata (Di martedì 12 ottobre 2021) Prezzi di benzina e diesel alle stelle, non si fermano i rialzi. E la stangata per le famiglie è dietro l’angolo. Queste sono le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta: benzina self service a 1,715 euro/litro (invariato, compagnie 1,722, pompe bianche 1,697), diesel a 1,574 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,581, pompe bianche 1,557). benzina servito a 1,823 euro/litro (invariato, compagnie 1,866, pompe bianche 1,744), diesel a 1,708 euro/litro (+1, compagnie 1,755, pompe bianche 1,608). Gpl servito a 0,791 euro/litro (+1, compagnie 0,800, pompe bianche 0,780), metano servito a ... Leggi su italiasera (Di martedì 12 ottobre 2021)di, non si fermano i rialzi. E laper le famiglie è dietro l’angolo. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta:self service a 1,715 euro/litro (invariato, compagnie 1,722, pompe bianche 1,697),a 1,574 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,581, pompe bianche 1,557).servito a 1,823 euro/litro (invariato, compagnie 1,866, pompe bianche 1,744),a 1,708 euro/litro (+1, compagnie 1,755, pompe bianche 1,608). Gpl servito a 0,791 euro/litro (+1, compagnie 0,800, pompe bianche 0,780), metano servito a ...

