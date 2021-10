Previsioni meteo prossimi giorni, maltempo in arrivo: ecco dove (Di martedì 12 ottobre 2021) Ormai l'Italia è piombata nella stagione autunnale, anche dal punto di vista delle temperature. Per domani, mercoledì 13 ottobre, sono attesi aria fredda e maltempo sull'Italia. Ma non solo: infatti, le Previsioni meteo aggiornate ci indicano che il tempo sarà in fase di peggioramento anche nei prossimi giorni. Inoltre, gli esperti hanno rilevato che il rapido aumento dell'alta pressione delle Azzorre verso l'Islanda comporterà la discesa di masse d'aria molto fredde dai paesi della Scandinavia. Insomma, occorrerà coprirsi di più per uscire, se non a partire dalla giornata di oggi, sicuramente da domani mercoledì 13 ottobre. Vediamo allora un po' più nel dettaglio quelle che sono le Previsioni meteo per i prossimi giorni, con uno ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 12 ottobre 2021) Ormai l'Italia è piombata nella stagione autunnale, anche dal punto di vista delle temperature. Per domani, mercoledì 13 ottobre, sono attesi aria fredda esull'Italia. Ma non solo: infatti, leaggiornate ci indicano che il tempo sarà in fase di peggioramento anche nei. Inoltre, gli esperti hanno rilevato che il rapido aumento dell'alta pressione delle Azzorre verso l'Islanda comporterà la discesa di masse d'aria molto fredde dai paesi della Scandinavia. Insomma, occorrerà coprirsi di più per uscire, se non a partire dalla giornata di oggi, sicuramente da domani mercoledì 13 ottobre. Vediamo allora un po' più nel dettaglio quelle che sono leper i, con uno ...

