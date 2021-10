Premio Nobel Parisi: "Sgravi fiscali per combattere la denatalità, i contratti precari non aiutano i giovani a mettere su famiglia" (Di martedì 12 ottobre 2021) Il fisico che pochi giorni fa è stato premiato per le sue "Ricerche sui sistemi complessi" ha aperto il convegno dal titolo “Aspetti medici e sociali dell'età pediatrica in Italia”, promosso dall'Accademia dei Lincei, l'Università La Sapienza e la Società italiana di pediatria Leggi su repubblica (Di martedì 12 ottobre 2021) Il fisico che pochi giorni fa è stato premiato per le sue "Ricerche sui sistemi complessi" ha aperto il convegno dal titolo “Aspetti medici e sociali dell'età pediatrica in Italia”, promosso dall'Accademia dei Lincei, l'Università La Sapienza e la Società italiana di pediatria

Advertising

Mov5Stelle : Poco fa è arrivata un’importante notizia dalla Svezia: l’economista del lavoro canadese David Card ha ricevuto il p… - Avvenire_Nei : Il premio Nobel per la fisica #Parisi scrive una breve e densa lettera e mette a punto, spiegandolo, il vero ragion… - Giorgiolaporta : “Io so leggere i dati”. Quando Giorgio Parisi, oggi premio #Nobel per la #Fisica, illustrava le sue tesi in diretta… - DavideBattin : RT @Avvenire_Nei: Il premio Nobel per la fisica #Parisi scrive una breve e densa lettera e mette a punto, spiegandolo, il vero ragionamento… - semprepiublu1 : @Agenzia_Italia A premio nobel, la religione è dominata dal dogma, la scienza invece dal dubbio e dal concetto di f… -