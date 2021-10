Potenza, parla l’avvocato del fidanzato di Dora Lagreca: "L’imputazione di istigazione al suicidio è anomala, era una coppia normale" (Di martedì 12 ottobre 2021) Domenico Stigliani: "Non ci sono ulteriori elementi che possano far pensare ad altro. Il mio assistito è sotto shock" Leggi su repubblica (Di martedì 12 ottobre 2021) Domenico Stigliani: "Non ci sono ulteriori elementi che possano far pensare ad altro. Il mio assistito è sotto shock"

Advertising

tempoweb : Dora Lagreca, caduta o omicidio? 'Discutevano di gelosia', cosa dice l'avvocato di Capasso #storieitaliane #cornaca… - DeboraLasapo89 : RT @cronachelucane: PIENONE PER MATTEO RENZI A POTENZA - L’ex Premier presenta ‘Controcorrente’ e parla di futuro della regione e di Italia… - MarioPolese : RT @cronachelucane: PIENONE PER MATTEO RENZI A POTENZA - L’ex Premier presenta ‘Controcorrente’ e parla di futuro della regione e di Italia… - Trmtv : Potenza, parla il legale del fidanzato della ragazza caduta dal balcone: era molto innamorato - mimmomaiello : RT @cronachelucane: PIENONE PER MATTEO RENZI A POTENZA - L’ex Premier presenta ‘Controcorrente’ e parla di futuro della regione e di Italia… -