Ponte Nossa | in fiamme cinque ettari di sterpaglie

Leggi su bergamonews

(Di martedì 12 ottobre 2021)disono andate in fumo nel pomeriggio di martedì a causa di un grosso incendio divampato trae Premolo. Prati e boschi nell’area all’imbocco della Valle del Riso sono bruciati per più di tre ore, impegnando diverse squadre dei vigili del fuoco di Clusone e Bergamo che sono intervenuti anche con l’ausilio degli elicotteri. Numerosi anche i volontari che hanno contribuito a circoscrivere le. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Clusone per effettuare degli accertamenti ed escludere l’origine dolosa del rogo. Lepotrebbero essere divampate a causa di un fuoco di pulitura lasciato incustodito e alimentato dal vento, oppure ad appicare l’incendio potrebbe ...