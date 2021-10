Pil Italia, Fmi rialza ancora stime: in 2021 crescita al 5,8% (Di martedì 12 ottobre 2021) Anche se a livello globale la ripresa ha leggermente ‘perso slancio’ il Fondo Monetario Internazionale vede rosa sulla crescita dell’Italia e rialza nuovamente la stima sul 2021 con un Pil previsto a +5,8%, con un aggiustamento di 0,9 punti rispetto alla valutazione fatta a luglio e addirittura di +1,6 punti su aprile scorso. Si tratta di una delle poche revisioni al rialzo – e quella di maggiore entità fra le principali economie – contenute nel World Economic Outlook appena diffuso, che invece abbassa leggermente la stima del Pil globale, nonché quella di grandi economie come Stati Uniti e Germania. Per l’Italia nel 2022 il Fondo conferma la stima di crescita dal 4,2% che dovrebbe riportare il nostro Pil al di sopra dei livelli pre-crisi, dopo il -8,9% registrato nel 2020. Per ... Leggi su italiasera (Di martedì 12 ottobre 2021) Anche se a livello globale la ripresa ha leggermente ‘perso slancio’ il Fondo Monetario Internazionale vede rosa sulladell’nuovamente la stima sulcon un Pil previsto a +5,8%, con un aggiustamento di 0,9 punti rispetto alla valutazione fatta a luglio e addirittura di +1,6 punti su aprile scorso. Si tratta di una delle poche revisioni al rialzo – e quella di maggiore entità fra le principali economie – contenute nel World Economic Outlook appena diffuso, che invece abbassa leggermente la stima del Pil globale, nonché quella di grandi economie come Stati Uniti e Germania. Per l’nel 2022 il Fondo conferma la stima didal 4,2% che dovrebbe riportare il nostro Pil al di sopra dei livelli pre-crisi, dopo il -8,9% registrato nel 2020. Per ...

