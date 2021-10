Petizione per vaccino obbligatorio, Matteo Bassetti primo firmatario: la raccolta firme su Change.org (Di martedì 12 ottobre 2021) Mentre il Green Pass dal 15 ottobre diventerà obbligatorio nei luoghi di lavoro e i No Vax continuano a scendere in piazza e a inondare i social con le loro proteste, c’è chi vorrebbe rendere obbligatorio il vaccino, l’unica arma a disposizione per vincere la battaglia, ancora tutta aperta, contro il virus. Proprio a tal proposito, è stata lanciata da Assoutenti, associazione dei consumatori, una Petizione per chiedere al Governo e al Parlamento una legge nazionale che imponga l’obbligatorietà. All’iniziativa ha aderito anche il professor Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova. Petizione per rendere obbligatorio il vaccino contro il Covid Al momento sono 1.000 le persone che hanno deciso di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 12 ottobre 2021) Mentre il Green Pass dal 15 ottobre diventerànei luoghi di lavoro e i No Vax continuano a scendere in piazza e a inondare i social con le loro proteste, c’è chi vorrebbe rendereil, l’unica arma a disposizione per vincere la battaglia, ancora tutta aperta, contro il virus. Proprio a tal proposito, è stata lanciata da Assoutenti, associazione dei consumatori, unaper chiedere al Governo e al Parlamento una legge nazionale che imponga l’obbligatorietà. All’iniziativa ha aderito anche il professor, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova.per rendereilcontro il Covid Al momento sono 1.000 le persone che hanno deciso di ...

Advertising

fanpage : L'iniziativa arriva a due giorni dalla manifestazione No Green Pass di Roma e il primo firmatario è Matteo Bassetti - ItaliaViva : Finalmente teatri, cinema e luoghi di cultura riapriranno al 100% . Una bella notizia per i lavoratori della cultur… - TeresaBellanova : Lo avevamo chiesto con forza, anche con una petizione: con il #GreenPass riapriamo i luoghi di cultura al 100%. E l… - giorgiogivone : Ho appena firmato la petizione del WWF per salvare i nostri mari dalla plastica. Firmala anche tu! @WWFitalia - DSanguinato2016 : RT @lorenzocatapano: Stamattina in piazza del popolo a #roma con tanti aquiloni, simbolo di speranza per tanti bambini afghani. 28 mila le… -