Perché guardare la nuova serie Reservation Dogs (Di martedì 12 ottobre 2021) Arriva finalmente Reservation Dogs, la serie Star Original tra le novità del mese per Disney+ che, già trasmessa negli Stati Uniti su Fx e Hulu, è piaciuta al punto da essere subito stata rinnovata per una seconda stagione. La cosa non stupisce, considerando che si tratta di un progetto decisamente originale, creato da Taika Waititi (vincitore di un Oscar e di un Bafta per la sceneggiatura di JoJo Rabbit) e Sterlin Harjo, un nativo americano che ha anche diretto l’episodio pilota. I due ideatori Sterlin Harjo e Taika Waititi sono anche executive producer, insieme a Garrett Basch. Perché Reservation Dogs è così particolare? Rappresenta una novità assoluta per la rappresentazione dei nativi americani finalmente protagonisti di una storia, una comedy crime, e questo anche ... Leggi su gqitalia (Di martedì 12 ottobre 2021) Arriva finalmente, laStar Original tra le novità del mese per Disney+ che, già trasmessa negli Stati Uniti su Fx e Hulu, è piaciuta al punto da essere subito stata rinnovata per una seconda stagione. La cosa non stupisce, considerando che si tratta di un progetto decisamente originale, creato da Taika Waititi (vincitore di un Oscar e di un Bafta per la sceneggiatura di JoJo Rabbit) e Sterlin Harjo, un nativo americano che ha anche diretto l’episodio pilota. I due ideatori Sterlin Harjo e Taika Waititi sono anche executive producer, insieme a Garrett Basch.è così particolare? Rappresenta una novità assoluta per la rappresentazione dei nativi americani finalmente protagonisti di una storia, una comedy crime, e questo anche ...

