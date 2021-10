Perché è già finita la crisi mondiale degli approvvigionamenti (Di martedì 12 ottobre 2021) Il peggio è passato. La crisi mondiale delle catene di approvvigionamento sembra arrivata a un punto di svolta. Sta iniziando una fase nuova, di ripresa, una transizione in cui si prova a tornare alla normalità dopo settimane difficili. Si nota, infatti, che il traffico che ingolfava i porti in tutti i continenti sta iniziando a diminuire e le navi portacontainer riprendono lentamente i normali ritmi di lavoro. Il segnale incoraggiante arriva da un articolo del Financial Times. L’autore, John Dizard, conosce bene il settore navale e spiega che ci vorrà ancora un po’ prima di recuperare il terreno perso nell’ultimo periodo, ma la strada è quella giusta: «Ho controllato così tanti dati sui porti che ormai nei miei sogni sono munito di lettore di codici a barre. Le azioni delle principali compagnie che trasportano container – quelle quotate, come Maersk, ... Leggi su linkiesta (Di martedì 12 ottobre 2021) Il peggio è passato. Ladelle catene di approvvigionamento sembra arrivata a un punto di svolta. Sta iniziando una fase nuova, di ripresa, una transizione in cui si prova a tornare alla normalità dopo settimane difficili. Si nota, infatti, che il traffico che ingolfava i porti in tutti i continenti sta iniziando a diminuire e le navi portacontainer riprendono lentamente i normali ritmi di lavoro. Il segnale incoraggiante arriva da un articolo del Financial Times. L’autore, John Dizard, conosce bene il settore navale e spiega che ci vorrà ancora un po’ prima di recuperare il terreno perso nell’ultimo periodo, ma la strada è quella giusta: «Ho controllato così tanti dati sui porti che ormai nei miei sogni sono munito di lettore di codici a barre. Le azioni delle principali compagnie che trasportano container – quelle quotate, come Maersk, ...

