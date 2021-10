Pensioni, uscita anticipata a 63 - 64 anni (rinunciando a parte dell'assegno): così l'Inps rottama Quota 100 (Di martedì 12 ottobre 2021) ... 'leggo favorevolmente la possibilità di estendere l' Ape sociale ai lavoratori fragili al Covid , quindi gli immunodepressi e i malati oncologici '. L'anticipo della pensione a 63/64 anni Quanto ... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 12 ottobre 2021) ... 'leggo favorevolmente la possibilità di estendere l' Ape sociale ai lavoratori fragili al Covid , quindi gli immunodepressi e i malati oncologici '. L'anticipoa pensione a 63/64Quanto ...

