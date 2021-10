Advertising

FirenzePost : Pensioni: stanziati 5 mld in manovra per anticipo e rivalutazione - AngelaAngelmi : RT @giornaleradiofm: Approfondimenti: Manovra: verso 5 mld per pensioni, da anticipo a rivalutazione: (ANSA) - ROMA, 12 OTT - Con la legge… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Manovra: verso 5 mld per pensioni, da anticipo a rivalutazione: (ANSA) - ROMA, 12 OTT - Con la leg… - Daniel72982383 : @liliaragnar Poraccia?se vero puoi,???????? Su134mld stanziati(cirenga) X nn rieletti ke ??????,X????pensioni semre + ??TA… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni stanziati

Agenzia ANSA

...dovrebbero esserecirca 5 miliardi per il capitolo previdenza: secondo quanto si apprende, il lavoro per definire le misure sarebbe ancora in corso ma le risorse in manovra per le......dovrebbero esserecirca 5 miliardi per il capitolo previdenza: secondo quanto si apprende, il lavoro per definire le misure sarebbe ancora in corso ma le risorse in manovra per le...Con la legge di Bilancio dovrebbero essere stanziati circa 5 miliardi per il capitolo previdenza: secondo quanto si apprende, il lavoro per definire le misure sarebbe ancora in corso pensioni, manovra ...Aumenti in arrivo per le pensioni a partire da gennaio 2022. La notizioa non è nuova ma ora ci sarebbe una conferma in più. Nella Manovra economica al vaglio del governo ci sarebbero le risorse necess ...