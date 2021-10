Pensioni, il Fondo monetario internazionale fa tremare l’Italia (Di martedì 12 ottobre 2021) Il Fmi mette nel mirino il nostro sistema delle Pensioni mentre in Italia si ragiona sul dopo Quota 100 in scadenza a breve Il Fondo monetario internazionale gela l’Italia. In un’analisi sul sistema Pensionistico l’organo monetario mondiale frena bruscamente le intenzioni del paese di mandare in pensione anticipata. Una sorta di monito che arriva in L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 12 ottobre 2021) Il Fmi mette nel mirino il nostro sistema dellementre in Italia si ragiona sul dopo Quota 100 in scadenza a breve Ilgela. In un’analisi sul sistemastico l’organomondiale frena bruscamente le intenzioni del paese di mandare in pensione anticipata. Una sorta di monito che arriva in L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

infoitestero : Pensioni: fondo per la flessibilità il nuovo Quota 100? - TrendOnline : #Resto al Sud, è il fondo per il rilancio dell'imprenditoria nel Sud Italia e nelle zone del Centro. Dalla sua nasc… - Giancar54 : RT @DocSweepsy: Io che in un gruppo di un concorso devo specificare e mettere nero su bianco tre volte che no, non è vero che Mussolini ci… - KatyRemy : RT @DocSweepsy: Io che in un gruppo di un concorso devo specificare e mettere nero su bianco tre volte che no, non è vero che Mussolini ci… - paglialunga00 : RT @DocSweepsy: Io che in un gruppo di un concorso devo specificare e mettere nero su bianco tre volte che no, non è vero che Mussolini ci… -