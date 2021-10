Pensionandi scuola 2022 | problemi nell’invio cessazione dal servizio su Istanze online Ecco come risolvere

(Di martedì 12 ottobre 2021) Parecchidal 01/09/hanno segnalato un problema in fase di invio della propria(dimissioni) conOn Line. A segnalarlo il prof Renzo Boninsegna (Snals Verona), che ha realizzato una scheda in cui viene descritto il problema segnalato e indicata la relativa soluzione da attuare subito per non restare ilfino al 2023. L'articolo .

... compresi i lavoratori della. Per ora di sicuro c'è la data del 31 ottobre, termine entro il ... I nostrihanno iniziato a lavorare prima del 1994 e dobbiamo andare alla ricerca di ...... vengono fissate le regole per i nuovi pensionamenti nellal'anno venturo Nellale ... Ecco le nuove regole e tutte le cose da conoscere in materia per i futuriIl 31 ottobre la ...La Flc Cgil insieme al Patronato Inca denuncia i tempi della pensione per gli insegnanti e suggerisce di muoversi con anticipo. Raggiungere la pensione per gli insegnanti e il personale della scuola n ...Tale attività è necessaria e propedeutica al completamento della posizione assicurativa finalizzata alla certificazione, da parte dell'Inps, del diritto a pensione. Le posizioni relative ai pensionand ...