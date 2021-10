Pedofilia | Corte europea nega il diritto di denunciare il Vaticano

Advertising

Rai News

...europea dei Diritti dell'uomo di Strasburgo ha rigettato oggi il ricorso di 24 persone che avevano citato in giudizio il Vaticano dinanzi ai tribunali belgi senza successo per atti di...Laeuropea dei diritti dell'uomo (Cedu) di Strasburgo si è pronunciata oggi per la prima volta sul tema degli atti diche stanno travolgendo la Santa Sede: il Vaticano, in virtù dei "...La Corte europea dei Diritti dell’uomo ha rigettato oggi 24 querelanti che avevano citato in giudizio il Vaticano dinanzi ai tribunali belgi senza ...In pratica la Corte europea ha respinto una causa intentata da due dozzine di persone in una sorta di class action di vittime delle pedofilia. Le vittime avevano dichiarato di essere state abusate in ...