Paul Simon compie 80 anni Con Garfunkel ha formato il duo più famoso della musica video

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 12 ottobre 2021) Cantautore, chitarrista e attore statunitense: buon compleanno aFrederic, nato a Newark, New Jersey, il 13 ottobre di 80fa. Figlio d’arte di Louis, celebre bassista e di Belle, maestra elementare, entrambi ebrei di origine ungherese.con Art, un sodalizio iniziato a scuola La sua carrierale inizia presto. Addirittura nelle high schools nel distretto del Queens di New York dove lui e il suo amico Artiniziano a cantare. Si incontrano per la prima volta durante la recita scolastica “Alice in Wonderland” nella qualeimpersonava il Bianconiglio e Art lo Stregatto. Diventano un duo esibendosi ai balliscuola ...