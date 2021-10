Paul Bettany star del film Harvest Moon (Di martedì 12 ottobre 2021) L'attore Paul Bettany tornerà sul set in occasione delle riprese del film Harvest Moon, prodotto dalla Miramax. Paul Bettany sarà il protagonista di Harvest Moon, un nuovo film prodotto da Miramax che verrà scritto e diretto Mark Waters. L'attore è reduce dal successo della serie WandaVision, il progetto della Marvel destinato a Disney+ in cui ha ripreso la parte di Visione. Il cast di Harvest Moon sarà composto anche da Carmen Ejogo, Cary Elwes e Candice Bergen che affiancheranno sul set Paul Bettany. L'attore ha dichiarato: "Sono elettrizzato nel collaborare di nuovo con Bill Block e Miramax per realizzare Harvest ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 ottobre 2021) L'attoretornerà sul set in occasione delle riprese del, prodotto dalla Miramax.sarà il protagonista di, un nuovoprodotto da Miramax che verrà scritto e diretto Mark Waters. L'attore è reduce dal successo della serie WandaVision, il progetto della Marvel destinato a Disney+ in cui ha ripreso la parte di Visione. Il cast disarà composto anche da Carmen Ejogo, Cary Elwes e Candice Bergen che affiancheranno sul set. L'attore ha dichiarato: "Sono elettrizzato nel collaborare di nuovo con Bill Block e Miramax per realizzare...

Advertising

3cinematographe : Paul Bettany entra a far parte del cast di Harvest Moon, la commedia amara scritta dallo stesso attore insieme a Da… - armyand_blink : @lizzieswh0re @nowbacktome_ Io che ho 33 anni di differenza tra me e Paul bettany cosa dovrei dire? ???? - armyand_blink : @nowbacktome_ Io 16 anni Paul bettany 49 ehm un po' troppi direi praticamente 33 anni di differenza potrei essere s… - GianlucaOdinson : What If… ? – Perché né James Spader né Paul Bettany hanno dato la voce a Ultron? La risposta degli autori - saxcalamity : ho appena scoperto che paul bettany ha una moglie e due figli?? -

Ultime Notizie dalla rete : Paul Bettany Harvest Moon: Paul Bettany si unisce al cast della commedia Paul Bettany entra a far parte del cast di Harvest Moon, la commedia amara scritta dallo stesso attore insieme a Dana Brown Miramax ha avviato le operazioni di pre - produzione di Harvest Moon , la ...

Marvel: trapelati due nuovi progetti del MCU di cui non si era mai parlato prima? Ma stando ad un nuovo rumor, non sarà l'unico personaggio della serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany a tornare per uno spin - off. Nelle ultime ore, infatti, l'insider Daniel Richtman " fonte ...

Harvest Moon: Paul Bettany si unisce al cast della commedia Cinematographe.it - FilmIsNow Paul Bettany star del film Harvest Moon L'attore Paul Bettany tornerà sul set in occasione delle riprese del film Harvest Moon, prodotto dalla Miramax. Paul Bettany sarà il protagonista di Harvest Moon, un nuovo film prodotto da Miramax che ...

Harvest Moon: Paul Bettany si unisce al cast della commedia Paul Bettany entra a far parte del cast di Harvest Moon, la commedia amara scritta dallo stesso attore insieme a Dana Brown.

entra a far parte del cast di Harvest Moon, la commedia amara scritta dallo stesso attore insieme a Dana Brown Miramax ha avviato le operazioni di pre - produzione di Harvest Moon , la ...Ma stando ad un nuovo rumor, non sarà l'unico personaggio della serie con Elizabeth Olsen ea tornare per uno spin - off. Nelle ultime ore, infatti, l'insider Daniel Richtman " fonte ...L'attore Paul Bettany tornerà sul set in occasione delle riprese del film Harvest Moon, prodotto dalla Miramax. Paul Bettany sarà il protagonista di Harvest Moon, un nuovo film prodotto da Miramax che ...Paul Bettany entra a far parte del cast di Harvest Moon, la commedia amara scritta dallo stesso attore insieme a Dana Brown.