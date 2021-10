Passo della Sentinella, dalla Regione 800mila euro per sistemare le scogliere emerse (Di martedì 12 ottobre 2021) Fiumicino – Nuovo stanziamento regionale per la manutenzione e la messa in sicurezza del litorale di Fiumicino. Nello specifico, sono stati stanziati circa 800mila euro per i lavori di manutenzione e sistemazione delle scogliere emerse sul litorale di Fiumicino-Isola Sacra, a Passo della Sentinella. “Si tratta di lavori che inizieranno a breve e che avranno uno svolgimento temporale relativamente breve, anche per non creare disagi al traffico e alla circolazione in questa parte del nostro territorio. Ancora una volta – spiega in una nota l’assessore alla Mobilità Mauro Alessandri – dimostriamo la nostra attenzione su questo tema e ci impegniamo con una lista di interventi precisi, lavorando in sinergia con i Comuni del territorio, sempre attenti alle loro richieste ed ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 12 ottobre 2021) Fiumicino – Nuovo stanziamento regionale per la manutenzione e la messa in sicurezza del litorale di Fiumicino. Nello specifico, sono stati stanziati circaper i lavori di manutenzione e sistemazione dellesul litorale di Fiumicino-Isola Sacra, a. “Si tratta di lavori che inizieranno a breve e che avranno uno svolgimento temporale relativamente breve, anche per non creare disagi al traffico e alla circolazione in questa parte del nostro territorio. Ancora una volta – spiega in una nota l’assessore alla Mobilità Mauro Alessandri – dimostriamo la nostra attenzione su questo tema e ci impegniamo con una lista di interventi precisi, lavorando in sinergia con i Comuni del territorio, sempre attenti alle loro richieste ed ...

