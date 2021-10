Partnership tra Helbiz Kitchen e Zuanon nel segno della sostenibilità (Di martedì 12 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Helbiz Kitchen annuncia la Partnership con l'azienda Zuanon, specializzata in qualità e sostenibilità per la scelta di carne per i burger, allevata in Italia.Helbiz Kitchen, dedicata alla preparazione e alla consegna a domicilio di piatti e portate di alta qualità, è la più grande ghost Kitchen internazionale: si basa infatti su una cucina di circa 2.000 mq, completamente elettrica, totalmente sostenibile, e su un servizio di consegna a domicilio che sfrutta la collaudata esperienza nella mobilità elettrica urbana di Helbiz. Il servizio ha come obiettivo la consegna di piatti a domicilio garantendo la massima qualità del cibo, e permette a tutti coloro che accedono all'app Helbiz di ordinare con ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) –annuncia lacon l'azienda, specializzata in qualità eper la scelta di carne per i burger, allevata in Italia., dedicata alla preparazione e alla consegna a domicilio di piatti e portate di alta qualità, è la più grande ghostinternazionale: si basa infatti su una cucina di circa 2.000 mq, completamente elettrica, totalmente sostenibile, e su un servizio di consegna a domicilio che sfrutta la collaudata esperienza nella mobilità elettrica urbana di. Il servizio ha come obiettivo la consegna di piatti a domicilio garantendo la massima qualità del cibo, e permette a tutti coloro che accedono all'appdi ordinare con ...

