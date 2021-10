Parigi: capo formazione ultradestra condannato a 9 anni di carcere per terrorismo dal Tribunale (Di martedì 12 ottobre 2021) Logan Nisin, giovane fondatore del gruppo di estrema destra francese Oas, è stato condannato a nove anni di carcere senza condizionale, nell'ambito del primo processo legato a progetti di attentati terroristici di ultradestra in Francia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 12 ottobre 2021) Logan Nisin, giovane fondatore del gruppo di estrema destra francese Oas, è statoa novedisenza condizionale, nell'ambito del primo processo legato a progetti di attentati terroristici diin Francia L'articolo proviene da Firenze Post.

Parigi: capo formazione ultradestra condannato a 9 anni di carcere per terrorismo

